08.01 18:29 MIGnews.com

Иракский спецназ значительно продвинулся в Мосуле

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Иракский спецназ, при поддержке воздушных налетов под руководством США, столкнулся с боевиками террористической группировки "Исламское Государство", также известной как ISIS, вблизи исторического места в Мосуле в воскресенье, 8 января, как сообщил офицер службы по борьбе с терроризмом в Ираке, отметив, что иракские силы пытались изгнать джихадистов из нескольких районов города.Элитное подразделение сил по борьбе с терроризмом добилось значительных успехов в восточной части Мосула в почти 12-недельном проамериканском наступлении, чтобы вернуть себе город, который является последним крупным оплотом ISIS в Ираке."Сегодня утром войска продвинулись в двух направлениях к районам Баладият и Сикара", - заявил генерал-лейтенант Абдельвахаб аль-Саади."Во время наступления, боевики Daesh (ISIS) пытались противостоять нам с исторического холма", - сказал он, по-видимому, со ссылкой на холм, расположенный недалеко от руин древнего ассирийского города Ниневии, к востоку от реки Тигр и внутри Мосула.Саади сказал, что иракские силы и военные самолеты возглавляемой США коалиции "имели дело" с боевиками ISIS, ушедшими в гору, чтобы использовать ее в качестве огневой позиции.Отмечается, что иракским силам удалось убить десятки боевиков. Иракские силы продвинулись дальше в Мосуле в последние дни, благодаря новой тактике и лучшей координации.