08.01 14:26 MIGnews.com

Нидерланды положили глаз на израильский "Железный кулак"

Поделиться

Все по теме

Комментарии

Вооруженные силы королевства Нидерланды могут усилиться израильской оборонной разработкой – системой активной танковой защиты "Железный кулак" (Iron Fist). В связи с этим, как пишет издание Defense News, британская компания BAE Systems проведет испытания на счет того, насколько эта система совместима со шведскими БМП CV90, которые находятся на вооружение армии Нидерландов.Iron Fist является разработкой израильской оборонной компанией IMI Systems - он использует радары для обнаружения, отслеживания и перехвата гранатометных и противотанковых снарядов.Как говорится в заявлении BAE Systems, на проверочном этапе "Железный кулак" будет испытан на основе списка специфических угроз, составленных министерством обороны Нидерландов. На основании результата тестов в начале 2018 года будет принято решение о целесообразности покупки израильской разработки.Если же Нидерланды решатся подписать контракт, то "станут первой страной НАТО с активной танковой защитой такого рода", утверждают в BAE Systems.На данный момент США также находятся в раздумьях на счет приобретения "Железного кулака", так как они заметно проигрывают России в вопросе брони. Ожидается, что окончательное решение Штаты примут к лету этого года, а уже в этом месяце начнется испытание "Железного кулака" на БМП " Bradley и Stryker. На данный момент уже проходят испытания технологии на танках "Абрамс".