08.01 15:56 MIGnews.com

США и Южная Корея создают отряд для убийства Ким Чен Ына

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В случае начала войны на Корейском полуострове лидеру КНДР Ким Чен Ыну стоит особенно переживать за собственную безопасность, так как за его головой будут охотиться лучшие спецназовцы США и Южной Кореи.Как пишет крупнейшее информационное агентство Республики Корея "Ренхап", спецотряд, главная цель которого будет заключаться в ликвидации Ким Чен Ына и всего высшего политического и военного руководства КНДР, будет состоять из 1-2 тысяч бойцов. Создан он будет по американской модели, но адаптирован к особым условиям ведения боя на полуострове и подчиняться будет не Пентагону, а южнокорейскому военному командованию.Агентство пишет, что первые американо-южнокорейские учения по отработке возможных сценариев развития событий, пройдут уже в ближайшие месяцы.