08.01 12:44 MIGnews.com

ISIS будет учиться у арабов, которые сожгли треть Израиля

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Боевики террористической организации ISIS призывают своих сторонников и новобранцев брать пример с поджигателей в Израиле, из-за которых в ноябре треть страны оказалась объята огнем. Об этом говорится в ежемесячном издании джихадистов "Румийя".В статье, озаглавленной "Простые методы террора", пожары приводятся в качестве одного из самых действенных примеров террора. Не без огорчения в "Исламском государстве" отметили, что пожары не смогли охватить весь Израиль."Весь мир стал свидетелем опустошающих пожаров, разоривших израильские поселения в Палестине и уничтоживших 700 еврейских домов. Вне зависимости от мотива, этот преднамеренное проявление разрушения продемонстрировало смертельность столь легкой операции. Подобные атаки демонстрируют, как с помощью обычных и легкодоступных материалов можно терроризировать всю страну. Это один из простейших вариантов для тех, кто собрался присоединиться к кампании террора", - гласит англоязычная публикация.Исламисты рекомендуют поджигателям избирать "идеальные места" – частные и многоквартирные дома, лесные массивы, прилегающие к жилым кварталам, заводам по производству автомобилей, мебели, одежды и горючих материалов, заправкам, больницам, барам, ночным клубам, банкам, школам, университетам и церквям. В качестве иллюстрации приведена Первая баптистская церковь в Далласе, штат Техас, которая названа "популярным местом сборищ крестоносцев, которую только и ждут, чтобы их сожгли".Кроме того, в статье описываются различные "рецепты" "коктейлем Молотова", а также отмечается, что бензин для "террора пожаров" можно купить на любой заправке, и что не должно вызвать никаких подозрений.Для поджигания, как пишут террористы, лучшего всего подходит ночное время, когда большинство мирных жителей спит, при этом они рекомендуют запирать все выходы, чтобы увеличить количество погибших и пострадавших от пожаров.Кроме того, ISIS призывает обязательно брать на себя ответственность за поджоги, даже если они не привели к гибели людей, потому что "Аллах обещал наградить моджахедов даже тех, кто просто навредит или обозлит его врагов".