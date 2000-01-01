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Убивший 5 человек `флоридский стрелок` слышал `голоса` 08.01 06:21   MIGnews.com

Убивший 5 человек "флоридский стрелок" слышал "голоса"

У так называемого "флоридского стрелка", 26-летнего Эстебана Сантьяго, который подозревается совершении теракта в терминале №2 международного аэропорта Форт-Лодердейл, может быть серьезное нарушение психики. Об этом свидетельствует информация правоохранительных органов, опубликованная СМИ.

Как оказалось, мужчина слышал в своей голове "голоса", о чем несколько месяцев назад рассказал в отделении ФБР города Анкоридже. По его словам, воображаемые голоса приказывали ему вступить в ряды террористической организации ISIS, однако, говорили ли они ему расстрелять пассажиров воздушной гавани, информации нет.

После этого его направили на психиатрическое обследование, которое он согласился пройти.

Отмечается, что Сантьяго был ветераном войны в Ираке, имел боевую награду, но в последнее время работал в охранной компании в Анкоридже. Ее владелец сказал, что сотрудничает с правоохранительными органами.

Напомним, что в результате его действий - перестрелки в аэропорту - пятеро человек погибли и еще девять получили ранения.
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