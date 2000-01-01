08.01 10:43 MIGnews.com

Военная прокуратура предложила Эльору Азарии сделку

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Обвинение по делу сержанта Армии обороны Израиля Эльора Азарии, которого на этой неделе признали виновным в непредумышленном убийстве арабского террориста в Хевроне, попытается заключить с защитой сделку о признании вины до вынесения приговора.Как пишет "Гаарец", в рамках сделки военная прокуратура хочет добиться от адвокатов "хевронского солдата", чтобы они не оспаривали вынесенный вердикт. Пока что неизвестно, как сторона защиты отреагирует на данное предложение.Стоит отметить, что во время самого процесса прокуратура отклонила предложение о переговорах, а уже после признания их подзащитного виновным адвокаты Азарии – Эяль Бессерглик, Илан Кац и Кармит Шейбер – выразили готовность подать апелляцию."Решение суда в корне ошибочно, искажает доказательства по данному делу, а большую их часть и вообще не рассматривает. Слухи о заключении сделки просто поразительны на фоне того, что обвинение дважды отвергло предложение суда о переговорах", - гласит заявление, опубликованное защитой.Адвокаты заявили, что готовы работать, не покладая рук, до тех пор, пока Эльора Азарию не освободят, признав невиновным и действовавшим в рамках военной операции.Представитель семьи Азария, бывший депутат Кнессета Шарон Галь, заявил, что для апелляции приговора был нанят адвокат Йорам Шефтель.Заседание, на котором Эльору Азарии зачитают его приговор, назначено на 15 января.