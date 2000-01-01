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Убившего 5 человек `флоридского стрелка` могут казнить 08.01 10:21   MIGnews.com

Убившего 5 человек "флоридского стрелка" могут казнить

Бывшему военнослужащему Национальной гвардии США и ветерану войны в Ираке, латиноамериканцу Эстебану Саньтяго, который 6 января расстрелял пассажиров флоридского международного аэропорта Форт-Лодердейл, отказали в возможности выйти под залог и предъявили официальные обвинения.

Как сообщает Associated Press, стрелка обвинили в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и нарушении законов об огнестрельном оружии. За это его может ждать лишение свободы вплоть до пожизненного, либо же высшая мера наказания – смертный приговор.

Ранее стало известно, что несколько месяцев назад мужчина рассказал ФБР, слышал в своей голове "голоса", которые приказывали ему вступить в ряды террористической организации ISIS. После этого его направили на психиатрическое обследование, которое он согласился пройти.

Напомним, что в результате его действий 5 человек погибли и еще 37 получили ранения.
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