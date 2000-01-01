Убившего 5 человек "флоридского стрелка" могут казнить
Бывшему военнослужащему Национальной гвардии США и ветерану войны в Ираке, латиноамериканцу Эстебану Саньтяго, который 6 января расстрелял пассажиров флоридского международного аэропорта Форт-Лодердейл, отказали в возможности выйти под залог и предъявили официальные обвинения.
Как сообщает Associated Press, стрелка обвинили в насильственных действиях, которые привели к гибели людей, и нарушении законов об огнестрельном оружии. За это его может ждать лишение свободы вплоть до пожизненного, либо же высшая мера наказания – смертный приговор.
Ранее стало известно, что несколько месяцев назад мужчина рассказал ФБР, слышал в своей голове "голоса", которые приказывали ему вступить в ряды террористической организации ISIS. После этого его направили на психиатрическое обследование, которое он согласился пройти.
Напомним, что в результате его действий 5 человек погибли и еще 37 получили ранения.