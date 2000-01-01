Стрельба на авиабазе США:убийца был против поддержки Израиля

Об этом, как стало известно, говорилось в его онлайн-манифесте, составленном до нападения, передает The Times of Israel.
Стрелком оказался выходец из Саудовской Аравии Ахмад Мухаммад Саид аш-Шамрани, стажер летной школы. Он открыл огонь из пистолета Glock 45.
"Я против зла, а Америка в целом превратилась в нацию зла. Я не против того, что вы просто американцы, я не ненавижу вас, потому что вы свободны. Однако я ненавижу вас, потому что ежедневно вы поддерживаете, финансируете и совершаете преступления не только против мусульман, но и против человечества", – написал он.
Также в аккаунте стрелка было написано, что он осуждает поддержку американцами Израиля, цитируется экс-лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен. Следователи изучают аккаунт в Twitter, чтобы выяснить, действительно ли он принадлежит стрелку.
По словам министра обороны США Марка Эспера, Ахмад был младшим лейтенантом саудовских ВВС. Он проходил обучение в США с августа 2017 года, по трехлетней программе подготовки иностранных военных пилотов. Эта программа включает базовую авиационную / начальную подготовку пилотов и обучение английскому языку.
Король Саудовской Аравии Салман Абдулазиз ас-Сауд уже позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы выразить соболезнования. Он также издал указ саудовским ВВС о максимальном сотрудничестве со следствием во Флориде.
К расследованию подключено ФБР США. Не исключается версия нападения по террористическим мотивам.
Напомним, что стрельбу пареннь открыл 6 декабря, в результате чего были убиты 3 человекаа и восемь были ранены. Мотивы нападавшего пока неизвестны.