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Против Израиля и США: детали о саудовском стрелке с авиабазы | Фото: AFP07.12 07:30   MIGnews.com

Стрельба на авиабазе США:убийца был против поддержки Израиля

Саудовский студент-летчик, расстрелявший военных на американской авиабазе, считал США – "нацией зла".

Об этом, как стало известно, говорилось в его онлайн-манифесте, составленном до нападения, передает The Times of Israel.

Стрелком оказался выходец из Саудовской Аравии Ахмад Мухаммад Саид аш-Шамрани, стажер летной школы. Он открыл огонь из пистолета Glock 45.

"Я против зла, а Америка в целом превратилась в нацию зла. Я не против того, что вы просто американцы, я не ненавижу вас, потому что вы свободны. Однако я ненавижу вас, потому что ежедневно вы поддерживаете, финансируете и совершаете преступления не только против мусульман, но и против человечества", – написал он.

Также в аккаунте стрелка было написано, что он осуждает поддержку американцами Израиля, цитируется экс-лидер "Аль-Каиды" Усама бен Ладен. Следователи изучают аккаунт в Twitter, чтобы выяснить, действительно ли он принадлежит стрелку.

По словам министра обороны США Марка Эспера, Ахмад был младшим лейтенантом саудовских ВВС. Он проходил обучение в США с августа 2017 года, по трехлетней программе подготовки иностранных военных пилотов. Эта программа включает базовую авиационную / начальную подготовку пилотов и обучение английскому языку.

Король Саудовской Аравии Салман Абдулазиз ас-Сауд уже позвонил президенту США Дональду Трампу, чтобы выразить соболезнования. Он также издал указ саудовским ВВС о максимальном сотрудничестве со следствием во Флориде.

К расследованию подключено ФБР США. Не исключается версия нападения по террористическим мотивам.

Напомним, что стрельбу пареннь открыл 6 декабря, в результате чего были убиты 3 человекаа и восемь были ранены. Мотивы нападавшего пока неизвестны.


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