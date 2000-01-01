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Авиаудары в Сирии: погибли 20 человек, в том числе дети | Фото:07.12 18:40   MIGnews.com

Авиаудары в Сирии: погибли 20 человек, в том числе дети

По словам активистов и Сирийской организации по правам человека, воздушные удары сирийского правительства и российских войск убили по меньшей мере 20 человек в северо-западной части Сирии, удерживаемой повстанцами.

В результате этих нападений были атакованы пять деревень в северо-западном регионе Идлиб, что является частью последней крупной территориальной опоры мятежа против президента Башара Асада. Российские авиаудары убили по меньшей мере девять человек на рынке в деревне Балюн и деревне Аль-Бара.

Сообщается, что еще пять человек были убиты при взрыве бочковой бомбы сирийскими правительственными вертолетами в деревне Абдита, Джебхас и Тель-Минис. Сирийские государственные СМИ не сообщали о военных операциях сирийской армии или ее российского союзника в этих районах.

Также, правозащитники заявили о смерти восьмерых детей.

Россия и Турция в августе договорились о прекращении огня на северо-западе Сирии, но с тех пор продолжались нападения. Президент Башар Асад пообещал восстановить "каждый дюйм" Сирии, которая перешла в многосторонний конфликт после вспышки протестов против его режима в 2011 году.


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