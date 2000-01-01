07.12 16:03 MIGnews.com

Индия: жертва изнасилования и поджога скончалась в больнице

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23-летняя жертва изнасилования, которую пыталась заживо сжечь группа мужчин, скончалась в больнице Нью-Дели. Происшествие вызвало протесты со стороны лидеров оппозиции, которые обвинили правящую партию в безразличии к проблеме насилия над женщинами.Женщина умерла в пятницу, 6 декабря, после перенесенной остановки сердца, сообщил доктор Шалаб Кумар, руководитель отделения ожогов и пластика в больнице Сафдарджунг в Нью-Дели.Напомним, что четверо молодых людей в возрасте от 20 до 26 лет изнасиловали и пытались сжечь девушку в Хайдарабаде в Индии. Данный инцидент произошел еще 27 ноября.26-летняя девушка припарковала скутер около распивавшей алкогольные напитки компании, а потом ушла по делам. Когда девушка вернулась, то увидела, что колеса ее скутера проколоты. Пьяные парни же предложили ей свою помощь. Однако в полиции уверены, что они сами и прокололи шины, пишет IrishTimes.Когда же девушка согласилась, то парни скрутили девушку, затащили в заброшенный дом и изнасиловали. Потом ее тело без сознания закинули в грузовик, который подожгли. Полиция задержала злоумышленников, после чего Хайдарабад охватили массовые протесты женщин, требующих строго наказать преступников.