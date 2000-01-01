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Кения: боевики расстреляли автобус | Фото:07.12 22:15   MIGnews.com

Кения: боевики расстреляли автобус

Боевики военизированной группировки "Аль-Шабааб" напали на автобус в Кении.

В офисе президента Кении Ухуру Кеньятты сообщили, что погибли восемь человек, среди которых были сотрудники полиции, передает The Jerusalem Post.

На автобус компании "Medina" напали на участке дороги в районе Котуоло между городами Ваджир и Мандера (недалеко от Сомали). В свою очередь, боевики сообщили, что в результате нападения были убиты 10 человек, среди которых – агенты нацбезопасности под прикрытием и государственные чиновники.

По словам очевидцев, нападавшие расстреляли людей за пределами автобуса с близкого расстояния. Полиция пока никак не прокомментировала эти сообщения.


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