Кения: боевики расстреляли автобус

Боевики военизированной группировки "Аль-Шабааб" напали на автобус в Кении.
В офисе президента Кении Ухуру Кеньятты сообщили, что погибли восемь человек, среди которых были сотрудники полиции, передает The Jerusalem Post.
На автобус компании "Medina" напали на участке дороги в районе Котуоло между городами Ваджир и Мандера (недалеко от Сомали). В свою очередь, боевики сообщили, что в результате нападения были убиты 10 человек, среди которых – агенты нацбезопасности под прикрытием и государственные чиновники.
По словам очевидцев, нападавшие расстреляли людей за пределами автобуса с близкого расстояния. Полиция пока никак не прокомментировала эти сообщения.