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Дрон атаковал дом лидера иракских шиитов | Фото:07.12 14:31   MIGnews.com

Дрон атаковал дом лидера иракских шиитов

Вооруженный беспилотный летательный аппарат нанес авиаудар по дому лидера иракских шиитов Муктады Садра.

Об этом сообщает The Jerusalem Post.

"Сегодня резиденция Муктады Садра, расположенная в районе аль-Ханане в городе Наджаф, подверглась нападению беспилотника", – сообщает также SalamNews.

По версии приближенного лидера шиитов Салеха Мохммеда аль-Араки, нападение является ответным шагом после того, как Садр написал о "голубых касках" и своей поддержке протестующим в Багдаде и Наджафе.

"Садр написал, что поддерживает протестующих и их безопасность являются весьма важным вопросом. Однако безопасность страны является важнее всего", – сказал Араки.

Подробностей нападения на данный момент нет. Также неизвестно, находился ли Садр в момент атаки в Ираке. Ведется расследование.


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