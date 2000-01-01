07.12 14:31 MIGnews.com
Дрон атаковал дом лидера иракских шиитов
Вооруженный беспилотный летательный аппарат нанес авиаудар по дому лидера иракских шиитов Муктады Садра.
Об этом сообщает The Jerusalem Post
.
"Сегодня резиденция Муктады Садра, расположенная в районе аль-Ханане в городе Наджаф, подверглась нападению беспилотника", – сообщает также SalamNews.
По версии приближенного лидера шиитов Салеха Мохммеда аль-Араки, нападение является ответным шагом после того, как Садр написал о "голубых касках" и своей поддержке протестующим в Багдаде и Наджафе.
"Садр написал, что поддерживает протестующих и их безопасность являются весьма важным вопросом. Однако безопасность страны является важнее всего", – сказал Араки.
Подробностей нападения на данный момент нет. Также неизвестно, находился ли Садр в момент атаки в Ираке. Ведется расследование.
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