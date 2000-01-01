Эпидемия кори в Самоа: арестован ярый противник прививок
Власти Самоа арестовали активиста по борьбе с вакцинацией во время вспышки кори, в результате которой погибли по меньшей мере 63 человека, большинство из которых – дети.
Эдвин Тамасезе обвинен в "подстрекательстве против правительства", передает ВВС.
По словам чиновников, противники вакцинаций усложнили усилия, прилагаемые в борьбе с эпидемией, от которой страдают более 4300 человек на независимых островах Тихого океана.
Правительство объявило чрезвычайное положение и призвало в обязательном порядке сделать прививки. Из-за эпидемии были закрыты школы на неопределенное время.
В четверг и пятницу премьер-министр страны Туилаепа Саилеле Малиелегаои фактически остановил работу правительства и большинства госслужб на несколько дней, чтобы перенаправить сотрудников на борьбу с эпидемией. Чиновники говорят, что более 20 тысяч человек уже прошли вакцинацию.