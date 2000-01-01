Теракт в Киеве, что известно

В Киеве было совершено покушение на директора фармацевтической компании Игоря Сало. Его автомобиль умышленно взорвали.
В результате взрыва в авто погиб охранник директора, Игорь Сало и его водитель тяжело ранены.
"Около 21:40 полицейские получили сообщение о том, что в Святошинском районе взорвался "Мерседес". Когда на место происшествия прибыли полицейские, выяснилось, что водитель автомобиля погиб, еще двое пассажиров получили телесные повреждения. Кроме того, повреждено транспортное средство, которое в момент взрыва было неподалеку", - говорится в сообщении полиции.
Также известно, что неизвестный мотоциклист забросил взрывное устройство на крышу авто.