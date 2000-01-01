07.11 21:20 MIGnews.com

Раввин Берланд посоветовал девушке не лечиться от рака

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Полиция начала расследование в отношении Элиэзера Берланда, раввина, после расследования в телевизионном шоу. Там говорится, что Берланд приказал женщине, больной раком, не обращаться за медицинской помощью, а нести деньги ему. Ранее он обвинялся в сексуальных домогательствах.После того, как дочь Нурит Бен Моше умерла в результате этого совета, она подала жалобу в полицию, в которой ее адвокат утверждал, что поведение Берланда является непредумышленным убийством.Расследование будет сосредоточено на попытках получить внутреннюю информацию от сторонников Берланда, однако они чрезвычайно преданы своему лидеру.