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`Терминатор` из Конго обвиняется в военных преступлениях | Фото:08.11 07:03   MIGnews.com

"Терминатор" из Конго обвиняется в военных преступлениях

Международный уголовный суд приговорил полевого командира из Конго, известного как "Терминатор", к 30 годам тюремного заключения после того, как он был осужден за преступления, включая убийство, изнасилование и сексуальное рабство.

Это самый высокий приговор за всю историю суда.

Боско Нтаганда был признан виновным в июле в 18 военных преступлениях против человечества за его роль в зверствах в этническом конфликте в Конго в 2002-2003 годах. Судья Роберт Фремр вынес приговор от восьми до 30 лет за отдельные преступления и общий срок в 30 лет.

Максимальное наказание суда составляет 30 лет, хотя судьи также могут по своему усмотрению назначить пожизненное заключение. Ида Сойер, заместитель директора африканского отделения Хьюман Райтс Вотч, приветствовала это решение.

Он обвиняется как непосредственный исполнитель или соучастник в совершении ряда преступлений, включая убийства, изнасилования мужчин и женщин, массовую резню и вербовку и использование детей-солдат.

Дети-солдаты были изнасилованы войсками Нтаганды и отправлены в сексуальное рабство, в результате чего они получили длительные физические и психологические травмы, сообщил суд. Нтаганда использовал детей-солдат в качестве телохранителей.

Нтаганда был заместителем начальника штаба и командующим операциями повстанческой группировки "Патриотические силы за освобождение Конго". У него есть 30 дней для обжалования приговора.


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