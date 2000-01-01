Актер после обвала потолка в Пикадилли: идите в паб
Голливудская звезда Венделл Пирс извинился перед фанатами после того как в Театре Пикадилли рухнула часть потолка и сказал, что он благодарен, что никто не серьезно пострадал. Звезда Suits вышел на улицу, чтобы поговорить напрямую с аудиторией.
"Мы обещаем вам, мы сделаем незабываемый вечер этом в театре, несмотря ни на что. Итак, теперь обращайтесь к своим близким и друзьям и выбирайте в какой паб пойдете? И давайте пойдем туда и проведем незабываемую ночь в ожидании возвращения".
Напомним, что в Лондоне в театре Пикадилли обрушилась часть потолка, когда там шел спектакль "Смерть коммивояжера".
Из здания пришлось эвакуировать 1100 человек. По данным пожарных, на людей упал кусок штукатурки.