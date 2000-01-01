07.11 18:11 MIGnews.com

Глава ФСБ заявил об угрозе от семей ИГИЛовцев из России

Поделиться

Все по теме

Комментарии





В четверг, 7 ноября, начальник службы безопасности России предупредил о примерно 200 родственниках боевиков "Исламского государства" из России, которые, по его словам, могут вернуться и совершить нападения. "В настоящее время около 2000 женщин и детей, по которым у нас есть данные, являются родственниками боевиков, то есть гражданами России", - заявил глава службы безопасности ФСБ Александр Бортников, сообщает агентство ТАСС.Он сообщил, что обеспечение безопасности южных границ стран СНГ является одной из первостепенных задач спецслужб. "Одной из первостепенных задач является обеспечение безопасности южных границ государств Содружества", - сказал глава ФСБ. "Считаем необходимым наращивать интенсивность совместных мероприятий по нейтрализации угроз со стороны закрепившихся в Афганистане структур ИГИЛ и "Аль-Каиды".Второй задачей Бортников назвал совершенствование мер противодействия распространению в интернете идеологии терроризма и экстремизма. Также он рассказал о результатах сотрудничества со спецслужбами стран Содружества. Совместно с Азербайджаном, Таджикистаном, Киргизией и Узбекистаном выявлена и пресечена деятельность 13 ячеек международных террористических структур и задержаны 138 боевиков."За период с мая по октябрь партнерскими спецслужбами поставлены на пограничный контроль более 200 граждан СНГ, подозреваемых в причастности к террористическим и религиозно-экстремистским организациям", - сообщил Бортников.Помимо этого, глава ФСБ заявил о необходимости анализа деятельности граждан, прошедших горячие точки."Граждане государств Содружества, в маршрутах международного перемещения которых присутствуют регионы повышенной террористической активности, должны находиться под самым пристальным контролем наших ведомств", - призвал он партнеров.