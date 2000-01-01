07.11 17:28 MIGnews.com

3 солдата из бригады Кфир заключили сделку о признании вины

תיעוד| הרגע בו המתדלק בתחנת הדלק בדביר הותקף ע"י חיילי כפיר; הורי החיילים טוענים: "סיפור הבדואים הוא שקר וכזב, אינו תואם לא את סיפור ילדיהם ולא את דרכם המוסרית של בניהם"; דובר צה"ל: "ככל שיימצא כי חיילים חרגו מפקודות צה״ל או מהחוק הם יטופלו במלוא החומרה".@MaarivOnline pic.twitter.com/CnpiRulOv4 — Yasser Okbi (@OkbiYasser) 21 октября 2019 г.

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Три солдата ЦАХАЛа, обвиненные в нападении на бедуинов в прошлом месяце, заключили сделку с военными прокурорами. 13 канал сообщает, что в результате сделки они признают себя виновными и будут отбывать 50-дневный срок тюремного заключения. Всего в инцидента участвовали 14 солдат бригады "Кфир".По сообщениям, с остальными солдатами ведутся переговоры по аналогичной сделке о признании вины.Конфронтация произошла 17 октября на перекрестке Двир, недалеко от преимущественно бедуинского города Рахат. Дело солдат взяли на себя правые активисты, в том числе адвокат и политик Итамар Бен-Гвир, который представлял двоих из них.Некоторые из родителей также заявили в письме от 26 октября начальнику штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Авиву Кохави о том, что один из бедуинов попытался ударить одного из солдат, а другой - украсть огнестрельное оружие."Невероятно, но бедуинов вообще не спрашивали об угрозе нанесения удара и попытке схватить оружие, о котором сообщили солдаты", - пишут родители в письме. "Что вы ожидаете от своих солдат, когда они слышат, что их товарищ подвергся нападению? Должны ли они оставаться на месте из-за страха, что их обвинят в "групповом нападении", или они должны атаковать и защитить своего товарища, попавшего в беду?"После ареста военная полиция опубликовала заявление о том, что солдаты "подозреваются в групповом нападении, запугивании и незаконном применении огнестрельного оружия". Отец одного из солдат сказал израильской телекомпании Кан, что один из бедуинов угрожал "заколоть солдата в сердце".