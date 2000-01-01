Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











3 солдата из бригады Кфир заключили сделку о признании вины | Фото:07.11 17:28   MIGnews.com

3 солдата из бригады Кфир заключили сделку о признании вины

Три солдата ЦАХАЛа, обвиненные в нападении на бедуинов в прошлом месяце, заключили сделку с военными прокурорами. 13 канал сообщает, что в результате сделки они признают себя виновными и будут отбывать 50-дневный срок тюремного заключения. Всего в инцидента участвовали 14 солдат бригады "Кфир".

По сообщениям, с остальными солдатами ведутся переговоры по аналогичной сделке о признании вины.

Конфронтация произошла 17 октября на перекрестке Двир, недалеко от преимущественно бедуинского города Рахат. Дело солдат взяли на себя правые активисты, в том числе адвокат и политик Итамар Бен-Гвир, который представлял двоих из них.

Некоторые из родителей также заявили в письме от 26 октября начальнику штаба ЦАХАЛа генерал-лейтенанту Авиву Кохави о том, что один из бедуинов попытался ударить одного из солдат, а другой - украсть огнестрельное оружие.

"Невероятно, но бедуинов вообще не спрашивали об угрозе нанесения удара и попытке схватить оружие, о котором сообщили солдаты", - пишут родители в письме. "Что вы ожидаете от своих солдат, когда они слышат, что их товарищ подвергся нападению? Должны ли они оставаться на месте из-за страха, что их обвинят в "групповом нападении", или они должны атаковать и защитить своего товарища, попавшего в беду?"

После ареста военная полиция опубликовала заявление о том, что солдаты "подозреваются в групповом нападении, запугивании и незаконном применении огнестрельного оружия". Отец одного из солдат сказал израильской телекомпании Кан, что один из бедуинов угрожал "заколоть солдата в сердце".




Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:37
Левый политик Франции обвинил евреев в сектанстве
18:11
Глава ФСБ заявил об угрозе от семей ИГИЛовцев из России
17:51
ООН ожидает, что Катар продолжит оказывать помощь Газе
17:40
Алексею Буркову заковали ноги в наручники во время слушаний
17:10
На территорию РФ пытались попасть 1,8 тыс. зараженных людей
17:02
Бывший представитель ЦАХАЛа: появилось новое оружие - лайки
16:37
Макрон: у НАТО произошло отмирание мозга
16:30
Израиль: мы помогаем сирийским курдам
16:04
Саудовский эксперт: Израиль имеет право на защиту границ
16:04
Курильщики сильнее подвержены риску психических заболеваний
15:47
EAPC выплатит 100 млн шекелей из-за массового разлива нефти
15:47
ООН: Катар и дальше будет помогать Газе деньгами
15:06
Курды нуждаются в помощи Израиля
14:49
Шакед: буду баллотироваться на следующих выборах
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus