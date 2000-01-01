Брижит Бардо осудила практику поедания собак

Актриса Брижит Бардо выступила с осуждением практики употребления собак в пищу во Французской Полинезии в открытом письме, которое адресовала властям.
Она считает подобное явление "недопустимым и постыдным на территории Франции", где происходит нелегальная продажа собачьего мяса.
Отмечается, что многие местные организации, защищающие права животных, подтверждают факт такого обычая на территории Полинезии. Местное руководство еще не комментировало заявление Бардо, пишет France Info.
После завершения кинокарьеры, артистка основала и возглавила фонд, который защищает животных и активно борется за их права.