07.11 17:10 MIGnews.com

На территорию РФ пытались попасть 1,8 тыс. зараженных людей

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За девять месяцев 2019 года на границе России обнаружили 1,8 тысячи человек с подозрением на различные инфекционные заболевания. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Роспотребнадзора.Всего досмотрены более 24,36 миллиона человек из прибывших. Среди них выявлены 1806 лиц с подозрением на инфекционные болезни в 106 пунктах пропуска.Самое большое число заболевших зафиксировано на воздушных, а также автомобильных пунктах пропуска.Кроме того, выявлены 459 въезжающих с превышением уровня радиации.Среди них есть 22 человека, у которых ионизирующее излучение требующет принятия мер по радиационной безопасности.