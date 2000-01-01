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На территорию РФ пытались попасть 1,8 тыс. зараженных людей 07.11 17:10   MIGnews.com

На территорию РФ пытались попасть 1,8 тыс. зараженных людей

За девять месяцев 2019 года на границе России обнаружили 1,8 тысячи человек с подозрением на различные инфекционные заболевания. Об этом сообщается на сайте пресс-службы Роспотребнадзора.

Всего досмотрены более 24,36 миллиона человек из прибывших. Среди них выявлены 1806 лиц с подозрением на инфекционные болезни в 106 пунктах пропуска.

Самое большое число заболевших зафиксировано на воздушных, а также автомобильных пунктах пропуска.

Кроме того, выявлены 459 въезжающих с превышением уровня радиации.Среди них есть 22 человека, у которых ионизирующее излучение требующет принятия мер по радиационной безопасности.


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