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Разведка: против евреев в Индии готовятся теракты | Фото:07.11 10:25   MIGnews.com

Разведка: против евреев в Индии готовятся теракты

Разведка предупредила о возможном нападении на еврейские общины и израильтян, живущих и странствующих по Индии.

По словам источника, теракт могут совершить либо "Аль-Каида", либо ИГ, или же группа джихадистов в Керале, которая начала отслеживать местонахождение евреев, передает The Jerusalem Post со ссылкой на DNA India.

Существуют опасения по поводу возможных похищений израильских туристов в Индии. Многие граждане отправляются туда после окончания службы в армии, что усиливает угрозу похищения людей, учитывая популярность этого места.

В октябре Госдепартамент США критиковал Пакистан за то, что тот не принял достаточных мер для предотвращения террора.

"Пакистанские военные и силы безопасности провели контртеррористические операции против группировок, которые совершали нападения на территории Пакистана, таких как "Техрик-е Талибан Пакистан" (ТТП). Однако Пакистан так и не принял меры против таких группировок, таких как LeT и Jaish-e-Mohammad (JeM), которые продолжают работать, обучать, организовывать и собирать средства в Пакистане", – говорилось в заявлении.


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