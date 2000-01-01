07.10 07:22 MIGnews.com

Шоссе №6: Мужчина разбился насмерть, уходя от полиции

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30-летний мужчина разбился насмерть в ночь на 7 октября на юге Израиля, в районе перекрестка Сорек, близ Кирьят-Гат на шоссе №6.Мужчина пытался уйти от полицейской погони. Его преследовали, поскольку подозревали в участии в угонах транспортных средств.Преследование началось в районе Явне. Его автомобиль вылетел с дороги в придорожный кювет и перевернулся.Полиция разыскивает еще одного подозреваемого, находившегося в той же машине. По нему открыли огонь. Его разыскивают с помощью волонтеров и полицейского вертолета.