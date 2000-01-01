08.10 07:15 MIGnews.com

У вероятного убийцы Рины Шнерб – проблемы со здоровьем

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Высший суд отклонил апелляцию против запрета главному подозреваемому в убийстве 17-летней Рины Шнерб Самару Арбиду встречаться с адвокатами.По данным Walla News, в документах Министерства юстиции сказано, что после допроса его отправили в больницу с подозрением на сердечный приступ.Позже стало известно, что у него диагностирована острая почечная недостаточность. Осмотром подозреваемого занимался врач организации "Красный Крест".На решение суда в отказе на свидания с адвокатами также повлияли слухи о пытках бойцами ШАБАК. Судьи постановили, что запрет является обоснованным.Напомним, что силы ЦАХАЛа и пограничной полиции арестовали террористов, которые предположительно виновны в убийстве 17-летней Рины Шнерб и ранении ее отца, раввина Эйтана Шнерба и брата Двира рядом с поселением Долев.Террористы были арестованы в Рамалле и деревнях в районах Биньямина. Как стало известно, они являются членами Народного фронта освобождения Палестины (НФОП) и обвиняются в еще одном нападении. Арбид был доставлен в иерусалимскую больницу Хадасса в критическом состоянии после того, как у него, предположительно, произошел сердечный приступ во время допроса. По словам адвокатов, мужчина был здоров, когда его арестовывали. Министерство юстиции начало расследование.Лидер ХАМАСа Исмаил Хания в ответ разразился угрозами против Израиля, отметив, что "сионистские садисты" поплатятся. Тем временем, бывший заместитель начальника Службы общей безопасности (ШАБАК) Ицхак Илан заявил, что никакими пытками при допросах подозреваемых никто не занимается.