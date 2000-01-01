07.10 19:43 MIGnews.com

Напали с тыла: новые подробности об убийстве Двира Сорека

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Отец убитого террористами в Гуш-Эционе Двира Сорека рассказал, что парень отбивался от нападавших."Из расследования террористов мы узнали, что вопреки тому, что мы изначально думали, Двир не подвергся нападению сзади без его ведома – он был заблокирован их машиной, подвергся нападению с тыла и пытался отбиться. В последние секунды своей жизни он, должно быть, знал, что присоединяется к слишком длинному списку тех, кто отдал свою жизнь на этой земле", – рассказал Йоав.Он также признался, что получил, наконец, вещи своего сына, которые были при нем в момент нападения."Среди них был кошелек, который в основном содержал карточки – и две фотографии (вырезанные из скана) самого себя в детстве, которую он держал в прозрачном "окошке" внутри кошелька. Кстати, об этом мы не знали", – добавил он.