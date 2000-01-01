Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com











Напали с тыла: новые подробности об убийстве Двира Сорека | Фото:07.10 19:43   MIGnews.com

Напали с тыла: новые подробности об убийстве Двира Сорека

Отец убитого террористами в Гуш-Эционе Двира Сорека рассказал, что парень отбивался от нападавших.

"Из расследования террористов мы узнали, что вопреки тому, что мы изначально думали, Двир не подвергся нападению сзади без его ведома – он был заблокирован их машиной, подвергся нападению с тыла и пытался отбиться. В последние секунды своей жизни он, должно быть, знал, что присоединяется к слишком длинному списку тех, кто отдал свою жизнь на этой земле", – рассказал Йоав.

Он также признался, что получил, наконец, вещи своего сына, которые были при нем в момент нападения.

"Среди них был кошелек, который в основном содержал карточки – и две фотографии (вырезанные из скана) самого себя в детстве, которую он держал в прозрачном "окошке" внутри кошелька. Кстати, об этом мы не знали", – добавил он.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:33
Операция Турции в Сирии: когда будет принято решение
20:05
Франция призвала Турцию одуматься
19:24
Жена американского дипломата убила 19-летнего британца
19:00
Дубинки и насилие: в Гонконге вспыхнули новые протесты
18:41
Валютные резервы Израиля стремительно падают
18:20
В Сирии обиделись на США из-за военной операции Турции
18:00
Коалиция вывела войска из приграничных районов с Турцией
17:42
Израиль поддержал Кипр в трениях с Турцией
17:21
Трампа "разгромили" за решение по Сирии: оставил на убой
17:01
Задержание журналистки из России в Иране: названа причина
16:39
Авиакатастрофа в Ирландии: никто не выжил
16:20
Бенни Ганц: ПА стирает прошлое и уничтожает надежды
16:00
Хаменеи: враги не рассорят Иран и Ирак
15:40
Порошина: Сердце должно трепетать перед выходом на сцену
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus