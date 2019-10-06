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Жена американского дипломата убила 19-летнего британца | Фото:07.10 19:24   MIGnews.com

Жена американского дипломата убила 19-летнего британца

Жена американского дипломата покинула Великобританию после предъявления обвинений в ДТП, из-за которого погиб 19-летний подросток.

По данным CNN, авария случилась 27 августа.

Уточняется, что жена дипломата выехала на встречную полосу и сбила мотоциклиста Гарри Данна. Великобритания призвала США вернуть 42-летнюю женщину. В свою очередь, дипломат, чье имя не разглашается, объявил об иммунитете жены.

Это дело вызвало протест среди британских законодателей. Семья жертвы опротестовала иммунитет, однако получила отказ.

"Любые вопросы, касающиеся отказа от иммунитета в отношении наших дипломатов и членов их семей за рубежом, в таком случае получают пристальное внимание на высших уровнях и тщательно рассматриваются с учетом воздействия, которое несут такие решения", – сказано в заявлении государственного департамента США.

В ведомстве выразили глубочайшие соболезнования семье погибшего парня, отметив, что сотрудники посольства находятся в тесном контакте с британскими чиновниками по этому вопросу.

В связи с происшествием, министр иностранных дел Великобритании Доминик Рааб выразил разочарование послу США в Великобритании Вуди Джонсону и призвал посольство пересмотреть решение.


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