В Австралии торговали ягодами с опасным сюрпризом

В Австралии уже в третий раз за месяц находят швейные иглы в ягодах. Ранее иголку прятали в клубнике, теперь предмет обнаружен в свежем винограде.
Иглу обнаружила покупательница, она вовремя заметила острый предмет и не пострадала. Другая женщина, которая покупала клубнику с иголкой, провела в больнице день - медики проверяли, не попал ли в организм обломок предмета, пишет TheBigSmoke.
Подобные случаи происходили в Австралии в 2018 году. Тогда полицейским удалось найти автора опасных "посланий" ягодах. Швейные иглы оставляла в клубнике одна из работниц компании-производителя ягод.