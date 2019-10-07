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В Австралии торговали ягодами с опасным сюрпризом 07.10 22:11   MIGnews.com

В Австралии торговали ягодами с опасным сюрпризом

В Австралии уже в третий раз за месяц находят швейные иглы в ягодах. Ранее иголку прятали в клубнике, теперь предмет обнаружен в свежем винограде.

Иглу обнаружила покупательница, она вовремя заметила острый предмет и не пострадала. Другая женщина, которая покупала клубнику с иголкой, провела в больнице день - медики проверяли, не попал ли в организм обломок предмета, пишет TheBigSmoke.

Подобные случаи происходили в Австралии в 2018 году. Тогда полицейским удалось найти автора опасных "посланий" ягодах. Швейные иглы оставляла в клубнике одна из работниц компании-производителя ягод.


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