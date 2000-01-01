Солдат ЦАХАЛа: "Извращенцы-геи заслуживают пулю в голову"
Боец ЦАХАЛ, представляющий сексуальные меньшинства, рассказал о гомофобии в армии.
Яир, служивший на базе ВВС Израиля в Хайфе, стал невольным свидетелем неприятного разговора сослуживцев, которые, не выбирая выражений, высказались о ненависти к геям, передает The Jerusalem Post.
"Один из них сказал, что геи заслуживают пулю в голову", – признался Яир, отметив, что сослуживцы также утверждали, что таких мужчин "не должно быть, потому что они извращенцы".
По словам бойца, солдаты также обсуждали при нем, что сделают со своими детьми, если те окажутся нетрадиционной сексуальной ориентации.
"Один из них заявил, что выкинет их из дома, а другой в шутку сказал, что убьют. Он пошутил, но это было совсем не смешно. Третий даже добавил, что отрежет им гениталии. Я даже однажды слышал в каюте солдата, заявляющего, что он "гордый гомофоб", – рассказал Яир.
В итоге солдат рассказал об услышанном командованию. После этого были проведены беседы с бойцами. "Командир кричал всем, что следующий, кто поступит таким же образом, окажется под арестом. Грустно думать, что, если бы меня там не было, никто не передал бы эти слова. Они не причинили мне вреда, потому что не знали, что я гей, но я хочу, чтобы все знали, что вокруг все еще существует гомофобия", – резюмировал Яир.