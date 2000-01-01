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07.08 08:40   MIGnews.com

Полиция не расследует изнасилование в Электрической Компании

Судья Давид Розен, глава офиса жалоб государственного прокурора, подверг резкой критике бездеятельность государственной прокуратуры в связи с расследованием обвинений в изнасиловании в Израильской Электрической Компании.

Сотрудница компании обвиняет в изнасиловании бывшего юридического советника предприятия, адвоката Давида Яхава в 1998 году. По ее версии, однажды вечером Яхав прибыл в ее квартиру с бутылкой вина, бросил ее на кушетку и принялся насиловать. Он остановился только тогда, когда от криков женщины проснулся двухлетний сын женщины и начал кричать.

Несмотря на то, что жалоба была подана в прокуратуру Хайфского округа в 2015 году, за последние полтора года не было предпринято никаких следственных действий и женщину не приглашали на допрос.

На Яхава ранее несколько раз подавались жалобы о сексуальных домогательствах, но дела закрывались - либо за отсутствием улик, либо из-за нежелания жертв подавать на него официальные заявления в полицию.

Полиция рекомендовала закрыть дело об изнасиловании “за отсутствием улик и в связи с истечением срока давности”. Полиция сама не имеет права закрывать дела об изнасиловании, и передала дело офису государственного прокурора в Хайфе. Офис дело рассмотреть не успел “из-за большой нагрузки на работников”.


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