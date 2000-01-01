07.08 08:14 MIGnews.com

Сирийцы показали "израильские" беспилотники ISIS

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Сирийское агентство SANA опубликовало снимки израильских беспилотников Skylark 1, захваченных на территориях, ранее контролировавшихся Исламским Государством - в районе реки Ярмук.По версии SANA, по меньшей мере три беспилотника были захвачены в деревне Убаидин. Некоторые были сбиты сирийским ПВО, а над некоторыми “удалось установить контроль”. Контроль был якобы установлен с помощью той же системы, посредством которой иранцы приземлили сверхсекретный американский беспилотник -стелт RQ-170.Израиль никак не прокомментировал сирийские публикации. На фотографиях, опубликованных в Сирии ясно видны надписи “сухопутные силы”. Сирийцы также публикуют фотографии израильского оружия, продовольствия и лекарств.Второй канал израильского ТВ сообщает, что в последние годы произошло несколько случаев крушения беспилотников Skylark 1, используемых для артиллерийских наводчиков и сухопутными силами на вражеской территории - в Газе, Ливане и Сирии.