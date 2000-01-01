07.08 07:58 MIGnews.com

Офицеры спецназа уволены за небрежность к солдатам ЦАХАЛа

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Двух офицеров Армии обороны Израиля уволили из их спецподразделения после череды травматических инцидентов, в результате которых пострадали солдаты.Как сообщили 6 августа в пресс-службе ЦАХАЛа, речь идет о 98-й парашютного дивизиона "Ха-Эш", которая входит в элитное подразделение "Маглан". Кроме того, командиру взвода, где служили солдаты, был сделан выговор.В ходе одного из инцидентов солдат "Маглан" получил серьезные травмы после того, как во время тренировки прыгнул с движущегося транспортного средства в куст с колючками. Командир солдата, лейтенант "Айн" (по армейским правилам солдат обозначают по первой букве имени) был уволен.Командир дивизии, бригадный генерал Ярон Финкельман распорядился приостановить все учения до выполнения рекомендаций начатого расследования. Кроме того, должны быть пересмотрена и учебная программа подразделения "Маглан"."Командир дивизии решил, что это действие было неправильным, непрофессиональным, аморальным, опасным и ненужным", - сообщили в ЦАХАЛе.Во втором инциденте солдат пострадал во время учений по крав-мага, когда не использовалось защитное снаряжение. Поскольку ему сразу не оказали медицинскую помощь, его командир, старший лейтенант Г. был уволен за "совершение ошибочных действий во время обучения и небрежности".До тех пор, пока командиры и инструкторы "Маглан" не пройдут курсы по подготовке, все занятия по крав-мага будут отменены.Кроме того, результаты расследований будут рассмотрены военному прокурору, который решит, стоит ли передавать их для дальнейшего разбирательства в военной полиции."Неоправданные угрозы солдатам во время обучения и повседневной деятельности недопустимо и свидетельствуют о непрофессионализме", - прокомментировали это в ЦАХАЛе.