07.08 06:45 MIGnews.com
Пассажир беснуется на рейсе Москва-Тель-Авив
Российский гражданин, взбешенный тем, что экипаж рейса Аэрофлота Москва-Тель-Авив якобы потерял его мобильный телефон атаковал и избил стюардов.
Смартфон позднее был найден у пассажира.
Пассажир, избивая стюардов орал: “Куда вы его засунули? Разберемся в Москве… Встретимся в Солнцево!”
После приземление мужчина был передан полиции. Он снова пришел в ярость при выходе из самолета - и полиции пришлось применить физическую силу.
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