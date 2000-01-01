07.08 06:45 MIGnews.com

Пассажир беснуется на рейсе Москва-Тель-Авив

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Российский гражданин, взбешенный тем, что экипаж рейса Аэрофлота Москва-Тель-Авив якобы потерял его мобильный телефон атаковал и избил стюардов.Смартфон позднее был найден у пассажира.Пассажир, избивая стюардов орал: “Куда вы его засунули? Разберемся в Москве… Встретимся в Солнцево!”После приземление мужчина был передан полиции. Он снова пришел в ярость при выходе из самолета - и полиции пришлось применить физическую силу.