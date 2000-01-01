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Пассажир беснуется на рейсе Москва-Тель-Авив 07.08 06:45   MIGnews.com

Пассажир беснуется на рейсе Москва-Тель-Авив

Российский гражданин, взбешенный тем, что экипаж рейса Аэрофлота Москва-Тель-Авив якобы потерял его мобильный телефон атаковал и избил стюардов.

Смартфон позднее был найден у пассажира.




Пассажир, избивая стюардов орал: “Куда вы его засунули? Разберемся в Москве… Встретимся в Солнцево!”

После приземление мужчина был передан полиции. Он снова пришел в ярость при выходе из самолета - и полиции пришлось применить физическую силу.


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