Известный поэт сравнил правительство Израиля с нацистами
Автор песен, поэт и профессиональный бродяга Иехонатан Геффен опубликовал еще одно сенсационное стихотворение в Instagram в воскресенье вечером, сравнивая - или не сравнивая - израильское правительство с нацистской Германией.
Однако менее чем через 24 часа сообщение исчезло с его страницы Instagram.
"Нет, я определенно не сравниваю! Просто слова поэта, чьи стихи никто не читает, - написал Геффен под фотографией, на которой немецкие полицаи, требуют у польской еврейки в 1941 году документы. - Нет, сравнивать нечего. Тогда было, как и сейчас".
71-летний знаменитый автор песен и отец популярного музыканта Авива Геффена продолжил свое стихотворение: "Нет, я определенно не сравниваю! Просто это слова поэта с авторучкой и депрессией. Но 80 лет назад не было другого избранного народа, который верил в управление военными и в сверх-расу?".
По состоянию на понедельник днем сообщение понравилось более 300 раз и имело около 100 комментариев. Но через несколько часов Геффен удалил фотографию и стихотворение со страницы Instagram без объяснения причин.
В то время как Геффен конкретно не упоминал об этом, большинство комментаторов предположили, что автор песен ссылался на Закон о национальном характере государства.
Критики законодательства говорят, что это заместно классифицирует меньшинства Израиля как граждан второго сорта.