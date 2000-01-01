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Известный поэт сравнил правительство Израиля с нацистами | Фото:07.08 19:51   MIGnews.com

Известный поэт сравнил правительство Израиля с нацистами

Автор песен, поэт и профессиональный бродяга Иехонатан Геффен опубликовал еще одно сенсационное стихотворение в Instagram в воскресенье вечером, сравнивая - или не сравнивая - израильское правительство с нацистской Германией.

Об этом во вторник, 7 августа пишет The Jerusalem Post.

Однако менее чем через 24 часа сообщение исчезло с его страницы Instagram.

"Нет, я определенно не сравниваю! Просто слова поэта, чьи стихи никто не читает, - написал Геффен под фотографией, на которой немецкие полицаи, требуют у польской еврейки в 1941 году документы. - Нет, сравнивать нечего. Тогда было, как и сейчас".

71-летний знаменитый автор песен и отец популярного музыканта Авива Геффена продолжил свое стихотворение: "Нет, я определенно не сравниваю! Просто это слова поэта с авторучкой и депрессией. Но 80 лет назад не было другого избранного народа, который верил в управление военными и в сверх-расу?".

По состоянию на понедельник днем сообщение понравилось более 300 раз и имело около 100 комментариев. Но через несколько часов Геффен удалил фотографию и стихотворение со страницы Instagram без объяснения причин.

В то время как Геффен конкретно не упоминал об этом, большинство комментаторов предположили, что автор песен ссылался на Закон о национальном характере государства.

Критики законодательства говорят, что это заместно классифицирует меньшинства Израиля как граждан второго сорта.


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