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скриншот с видео YouTube 08.08 05:40   MIGnews.com

Фильм с Джонни Деппом сняли с проката из-за иска на актера

За месяц до выхода фильма "Город лжи", компания Global Road Entertainment отменила премьеру ленты из-за того, что главную роль в ней исполняет уже ставший скандальным актер Джонни Депп.

Ожидаемый фильм про детектива, расследующего убийства легендарных рэперов своего времени Тупака Шакура и Кристофера Уоллеса, более известного как The Notorious B.I.G, был снят с проката из-за того, что на исполняющего главную роль актера - Джонни Деппа поступил иск в суд по обвинению в избиении.

По информации ВВС, один из членов съемочной группы Грегг Брукс подал на Деппа иск за нападение в апреле 2017 года.

Как сообщалось ранее, американского актера Джонни Деппа обвинили в избиении. Исковое заявление с обвинениями в избиении против голливудской звезды подал член съемочной группы Грег Брукс. Мужчина заявил, что актер дважды ударил его во время съемок в Лос-Анджелесе в апреле прошлого года.

Кроме того, Деппа ранее обвиняли в попытке спровоцировать драку на съемочной площадке, избиении бывшей жены и употреблении наркотиков. Также в этом году несколько бывших охранников Джонни Деппа подали на него в суд, обвинив голливудского актера в перманентных унижениях и недоплате.


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