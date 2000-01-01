Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из Facebook: Supporters of Bangladesh Awami League 07.08 21:07   MIGnews.com

В Бангладеше начались массовые протесты из-за ДТП

В столице Бангладеша, Дакке, начались массовые молодежные протесты после того, как 29 июля водитель одного из пассажирских автобусов насмерть сбил молодую пару в попытке обогнать другой автобус, чтоб первым подобрать пассажиров.

По информации ВВС, в столице Бангладеша опасность на дороге - частое явление, однако после получившей небывалую популярность новости про смерть молодой пары, тысячи школьников и студентов вышли на улицы с протестами против существующей системы выдачи водительских прав и осмотра транспорта.

"Все, чего мы хотим, чтобы не было коррупции и чтобы водительские права прекратили раздавать как конфеты", - сказал агентству один из протестующих.

Молодежь перекрыла дороги, перекрестки, заполнила центральные улицы города и начала останавливать водителей, проверяя их права и состояние автотранспорта. В ответ на такое дерзкое движение, власть ограничила в столице лимит работающего интернета, чтоб помешать активистам координироваться и выпустила проправительственные группы хулиганов, которые борются с новым течением. Они помогают полиции запугивать и задерживать активистов и освещавших события журналистов, в том числе, иностранных.

Так, был зафиксирован случай избиения корреспондента Associated Press, также одна местная журналистка рассказала об угрозах, поступающих в ее сторону за невыгодное для властей освещение событий. Для борьбы с митингами были привлечены отряды полиции, которые задействуют травматическое оружие и слезоточивый газ.

Вследствие одного из таких столкновений, пострадала машина посла Соединенных Штатов Марши Берникат. На это в посольстве заявили, что не поддерживают вандализм, однако осуждают произвол местных полицейских по отношению к активистам.


Министр образования страны, в свою очередь, заявил, что встречался с управляющими главных университетов столицы с целью распространить в учебных заведениях давление на молодежь. В парламенте, в свою очередь, пообещали ввести в силу давно разработанный закон, который ужесточит правила дорожного движения, получение водительских прав и возможно вернет казнь в наказание за смертельные ДТП.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
21:33
Израиль: 17.000 претендентов на 4.300 квартир
21:30
Аэропорт Франкфурта открыли после неожиданной угрозы
20:41
Тамими призывает создать государство для евреев и арабов
20:18
ХАМАС вернется в Каир, чтобы дать свой окончательный ответ
20:08
В РФ прокомментировали введение санкций США против Ирана
19:51
Известный поэт сравнил правительство Израиля с нацистами
19:28
Данон покажет в ООН ущерб от пожарного террора палестинцев
19:07
В Китае запретили Винни-Пуха
18:47
Активист из Газы: Мы проиграли битву за общественное мнение
18:28
Путь в центр страны сокращается
18:24
Израиль: Арендная плата в районах спроса растет
18:08
В Германии осудили пару, продававшую мальчика педофилам
17:58
Верховный арабский комитет требует отмены спорного закона
17:37
В Германии из-за жары высохла крупная река
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus