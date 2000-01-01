В Бангладеше начались массовые протесты из-за ДТП

В столице Бангладеша, Дакке, начались массовые молодежные протесты после того, как 29 июля водитель одного из пассажирских автобусов насмерть сбил молодую пару в попытке обогнать другой автобус, чтоб первым подобрать пассажиров.
По информации ВВС, в столице Бангладеша опасность на дороге - частое явление, однако после получившей небывалую популярность новости про смерть молодой пары, тысячи школьников и студентов вышли на улицы с протестами против существующей системы выдачи водительских прав и осмотра транспорта.
"Все, чего мы хотим, чтобы не было коррупции и чтобы водительские права прекратили раздавать как конфеты", - сказал агентству один из протестующих.
Молодежь перекрыла дороги, перекрестки, заполнила центральные улицы города и начала останавливать водителей, проверяя их права и состояние автотранспорта. В ответ на такое дерзкое движение, власть ограничила в столице лимит работающего интернета, чтоб помешать активистам координироваться и выпустила проправительственные группы хулиганов, которые борются с новым течением. Они помогают полиции запугивать и задерживать активистов и освещавших события журналистов, в том числе, иностранных.
Так, был зафиксирован случай избиения корреспондента Associated Press, также одна местная журналистка рассказала об угрозах, поступающих в ее сторону за невыгодное для властей освещение событий. Для борьбы с митингами были привлечены отряды полиции, которые задействуют травматическое оружие и слезоточивый газ.
Вследствие одного из таких столкновений, пострадала машина посла Соединенных Штатов Марши Берникат. На это в посольстве заявили, что не поддерживают вандализм, однако осуждают произвол местных полицейских по отношению к активистам.
(2/3) While we don't condone the actions of a few who have engaged in senseless property destruction, including of buses and other vehicles, nothing can justify the brutal attacks and violence over the weekend against the thousands of young people..
Министр образования страны, в свою очередь, заявил, что встречался с управляющими главных университетов столицы с целью распространить в учебных заведениях давление на молодежь. В парламенте, в свою очередь, пообещали ввести в силу давно разработанный закон, который ужесточит правила дорожного движения, получение водительских прав и возможно вернет казнь в наказание за смертельные ДТП.