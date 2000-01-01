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скриншот с видео YouTube 07.08 19:07   MIGnews.com

В Китае запретили Винни-Пуха

Новый фильм о Винни-Пухе запретили в Китае из-за того, что мультяшный герой стал символом борьбы с правящей партией в рядах китайских оппозиционеров. Главу трудовой партии Си Цзиньпиня сравнивают с этим смешным и неуклюжим медведем. Об этом сообщили на DW.

Кинолента "Кристофер Робин", рассказывающая о приключениях уже взрослого мальчика со своими детскими друзьями была запрещена в Китае после того, как блоггеры начали сравнивать Винни-Пуха с главой трудовой партии. Так же в 2017 году был запрещен фильм "Излом времени" в связи с тем, что в нем показывались темы магии и религии, расходящиеся с китайскими.

По словам Кэтрин Тафф, которая занимается пиаром продукции Disney, Китай - второй по величине рынок компании в мире и с наложенным на ленты запреты, производители мультом теряют колоссальную часть дохода. Отмечается также, что в Китае не дали четкой причины запрета фильма.


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