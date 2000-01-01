Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из архива 07.08 18:08   MIGnews.com

В Германии осудили пару, продававшую мальчика педофилам

Пара из Германии в возрасте 48 и 39 лет в течение последних двух лет сдавала сына в аренду для сексуального насилия, а также сами часто совершали надругательство над ребенком и записывали это действие на видео, а позже продавали в интернете

"Они были осуждены за изнасилование, сексуальное нападение на ребенка при отягчающих обстоятельствах, принуждение к проституции и распространение детской порнографии", - привели слова судьи, вынесшего приговор на Digital Journal.

Мать пострадавшего ребенка - 48-летняя Беррин Таха была признана не способной к сочувствию к другим людям и их потребностям, а ее сожитель, который стал ребенку отчимом, 39-летний Кристиан Лайс ранее был осужден за изнасилование 13-летней девочки и имел запрет на приближение к несовершеннолетним.

Обоих обвиняемых приговорили к 12 годам лишения свободы и обязательной выплате компенсации малолетнему пострадавшему в размере 42 тысяч евро. Кроме того, были задержаны еще несколько мужчин, чья вина за изнасилование мальчика была доказана. Они получили от 8 до 10 лет заключения в колонии и обязаны выплатить от 14, 5 до 21 тысячи евро.

Немецкие журналисты обвинили в случившемся социальные службы Баден-Вюртемберга, так как в школе мальчика часто подозревали, что в семье происходит что-то противозаконные. По информации DW, семья с 1994 года жила на социальное обеспечение, а ребенка однажды забирали соцработники, однако позже вернули родителям, не опросив потерпевшего и не проведя проверку.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
20:08
В РФ прокомментировали введение санкций США против Ирана
19:51
Известный поэт сравнил правительство Израиля с нацистами
19:28
Данон покажет в ООН ущерб от пожарного террора палестинцев
19:07
В Китае запретили Винни-Пуха
18:47
Активист из Газы: Мы проиграли битву за общественное мнение
18:28
Путь в центр страны сокращается
18:24
Израиль: Арендная плата в районах спроса растет
17:58
Верховный арабский комитет требует отмены спорного закона
17:37
В Германии из-за жары высохла крупная река
17:11
ХАМАС обещает отомстить Израилю за погибших снайперов
16:44
Галь Гадот появится в образе голливудской дивы Хеди Ламарр
16:29
Семь македонцев подозреваются в связи с ИГ
16:23
Готовность к катаклизмам: вопрос устойчивости мостов
16:08
Моссад замешан в ликвидации сирийского ракетчика
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus