В Германии осудили пару, продававшую мальчика педофилам
Пара из Германии в возрасте 48 и 39 лет в течение последних двух лет сдавала сына в аренду для сексуального насилия, а также сами часто совершали надругательство над ребенком и записывали это действие на видео, а позже продавали в интернете
"Они были осуждены за изнасилование, сексуальное нападение на ребенка при отягчающих обстоятельствах, принуждение к проституции и распространение детской порнографии", - привели слова судьи, вынесшего приговор на Digital Journal.
Мать пострадавшего ребенка - 48-летняя Беррин Таха была признана не способной к сочувствию к другим людям и их потребностям, а ее сожитель, который стал ребенку отчимом, 39-летний Кристиан Лайс ранее был осужден за изнасилование 13-летней девочки и имел запрет на приближение к несовершеннолетним.
Обоих обвиняемых приговорили к 12 годам лишения свободы и обязательной выплате компенсации малолетнему пострадавшему в размере 42 тысяч евро. Кроме того, были задержаны еще несколько мужчин, чья вина за изнасилование мальчика была доказана. Они получили от 8 до 10 лет заключения в колонии и обязаны выплатить от 14, 5 до 21 тысячи евро.
Немецкие журналисты обвинили в случившемся социальные службы Баден-Вюртемберга, так как в школе мальчика часто подозревали, что в семье происходит что-то противозаконные. По информации DW, семья с 1994 года жила на социальное обеспечение, а ребенка однажды забирали соцработники, однако позже вернули родителям, не опросив потерпевшего и не проведя проверку.