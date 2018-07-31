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скриншот с видео YouTube 07.08 17:37   MIGnews.com

В Германии из-за жары высохла крупная река

На немецкой земле Бранденбург полностью высохла река Шварце-Эльстер, также обмелела крупнейшая река в стране - Рейн. По информации DW, это происходит из-за резкого глобального потепления, которое включает в себя аномальную жару по всей Европе.

"Если в ближайшее время погода будет такой же, как и в последние месяцы, то уровень воды в Рейне опустится еще больше, а температура воды только поднимется. Большинство живых организмов просто вымрут, в Рейне будет много мёртвой рыбы и других существ, например моллюсков. Как только пройдёт дождь, они смогут заново поселиться в воде. Но в настоящий момент для существ, живущих в Рейне, это абсолютная катастрофа", - заявил ранее эксперт по охране окружающей среды Холгер Стихт.

Кроме того, специалисты из научного журнала Proceedings of the National Academy of Sciences предрекли скорое глобальное потепление на 4-5 градусов, что превышает среднюю температуру до индустриального периода. В связи с этим уровень морей поднимется на 10-60 метров, в зависимости от ландшафта. Основными рисками глобального потепления назвали таяние мерзлой земли на севере Европы, Канады и России. Учитывая эти обстоятельства, по мнению исследователей, придерживаться Парижской конвенции по климату будет затруднительно.


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