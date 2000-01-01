Rambler's Top100






Опросы




Nakonu.com












Фото из архива 07.08 16:29   MIGnews.com

Семь македонцев подозреваются в связи с ИГ

Семь граждан Македонии были арестованы полицией по подозрению в военных операциях террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.

Все семь арестованных - граждане Македонии, мужчины от 23 до 41 года были замечены в связях с ИГ и подозреваются в непосредственном участии в боях Сирии и Ирака. По информации RT, согласно македонским законам, граждане не имеют права участвовать в каких-либо военных операциях за границей, за это задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Про особое наказание за участие в террористической организации не сообщается.

Как сообщалось ранее, 22-летнюю немку Надию К. и 58-летнего француза, чье имя не называется, приговорили к пожизненному заключению в Тюрьме Багдада за участие в террористической организации "Исламское государство".

Помимо прочего, Федеральное ведомство Германии по охране конституции заявило, что считает детей, выросших в мусульманской среде, потенциально опасными. По словам представителя службы, дети, выросшие в исламской семье, "с рождения воспитываются с экстремистским мировоззрением, которое узаконивает насилие против других и уничижает всех, кто не к принадлежит к их кругу".

В связи с этим, было предложено осуществлять особый контроль над развитием детей до 14 лет, чьи родители прибыли из исламских стран для раннего выявления угрозы в подрастающем поколении Европы.


Поделиться
Все по теме
Комментарии
Все за 24 часа
Лента новостей
18:08
В Германии осудили пару, продававшую мальчика педофилам
17:58
Верховный арабский комитет требует отмены спорного закона
17:37
В Германии из-за жары высохла крупная река
17:11
ХАМАС обещает отомстить Израилю за погибших снайперов
16:44
Галь Гадот появится в образе голливудской дивы Хеди Ламарр
16:23
Готовность к катаклизмам: вопрос устойчивости мостов
16:08
МОССАД признал свое участие в ликвидации сирийского ученого
15:48
Либерман сообщил о развитии сирийской армии
15:39
В ЕК призвали осторожнее выдавать паспорта олигархам
15:26
Ришон - первая жертва закона о супермаркетах
14:59
В Москве арестовали избивших французскую кинозвезду
14:33
Авив Гефен унизил нового репатрианта
14:24
Беннет - Бараку: продолжай с твитами, мы продолжим править
13:57
Сара Нетаниягу просит заморозить заведенное на нее дело
Новости партнеров
Загрузка...


Знакомства
Мы на Facebook



Рейтинг@Mail.ru   Rambler's Top100   bigmir)net TOP 100  
система Orphus