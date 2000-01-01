Семь македонцев подозреваются в связи с ИГ

Семь граждан Македонии были арестованы полицией по подозрению в военных операциях террористической группировки "Исламское государство" в Сирии и Ираке.
Все семь арестованных - граждане Македонии, мужчины от 23 до 41 года были замечены в связях с ИГ и подозреваются в непосредственном участии в боях Сирии и Ирака. По информации RT, согласно македонским законам, граждане не имеют права участвовать в каких-либо военных операциях за границей, за это задержанным грозит до 10 лет лишения свободы. Про особое наказание за участие в террористической организации не сообщается.
Как сообщалось ранее, 22-летнюю немку Надию К. и 58-летнего француза, чье имя не называется, приговорили к пожизненному заключению в Тюрьме Багдада за участие в террористической организации "Исламское государство".
Помимо прочего, Федеральное ведомство Германии по охране конституции заявило, что считает детей, выросших в мусульманской среде, потенциально опасными. По словам представителя службы, дети, выросшие в исламской семье, "с рождения воспитываются с экстремистским мировоззрением, которое узаконивает насилие против других и уничижает всех, кто не к принадлежит к их кругу".
В связи с этим, было предложено осуществлять особый контроль над развитием детей до 14 лет, чьи родители прибыли из исламских стран для раннего выявления угрозы в подрастающем поколении Европы.