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Умер шеф-повар века 08.08 01:32   MIGnews.com

Умер шеф-повар века

На 74-м году жизни в Швейцарии умер французский шеф-повар Жоэль Робюшон, который является самым титулованным поваром мира.

Как пишет Le Figaro, он боролся с раком поджелудочной железы и ушел из жизни спустя год после операции

К 2018 году у шефа была сеть из 25 ресторанов, охватывающая города на трех континентах. Заведения, которые возглавлял Робюшон, суммарно получили 32 мишленовские звезды. Никакой другой повар не удостаивался такого количества наград.

Кроме того, ресторанный гид Gault et Millau назвал француза "шеф-поваром века".


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