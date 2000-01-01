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Легенду французского кино избили в Москве | Фото: @samynacerioff/Instagram07.08 12:25   MIGnews.com

Легенду французского кино избили в Москве

Полиция российской столицы расследует нападение на известного французского актера, звезду комедийной франшизы "Такси" Сами Насери, которого избили в одном из московских баров.

Как сообщает "Московский комсомолец", конфликт произошел в ночь 5 августа в караоке-клубе Voice в сердце Москвы, где кинозвезда отдыхал со своим братом и коллегой "по цеху" Ларби.

В какой-то момент французы повздорили с другим посетителем, который ударил Сами Насери.

Позже актер лично обратился в институт Склифосовского, где ему оказали необходимую помощь и отпустили.


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