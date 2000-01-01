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Семья Адара Голдина обратилась к прессе с просьбой 07.08 11:02   MIGnews.com

Семья Адара Голдина обратилась к прессе с просьбой

Родители павшего сержанта ЦАХАЛа Адара Голдина попросили СМИ прекратить цитировать политиков анонимно, когда речь идет о статусе останков их сына, которые уже пятый год удерживаются ХАМАСом.

"В последние месяцы израильские СМИ публиковали статьи и аналитические материалы, противоречащие позиции семьи. Как у семьи, у нас нет проблем с критикой в нам адрес лично, но в большинстве случаев это она поступает с собраний членов кабинета министров или из других дипломатических источников, которые хранят анонимность", - пишут Лея и Симха Голдин.

Они просят, чтобы журналисты "перестали сотрудничать с анонимными брифингами" и потребовали у анонимных инструкторов "снять маски с лиц, выйти из бункеров и предстать перед нами открыто и прямо".

Письмо семьи Голдин было адресовано большинству популярных израильских изданий.

Напомним, что сейчас родители погибшего солдата активно добиваются от правительства усиления работы по возвращению тел их сына и Орона Шауля. Они регулярно проводят пресс-конференции и общественные демонстрации.


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