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Медсестры Израиля объявили общенациональную забастовку 07.08 10:21   MIGnews.com

Медсестры Израиля объявили общенациональную забастовку

Вслед за провалившимися ночными и утренними переговорами между Национальной ассоциацией медсестер Израиля и министерствами финансов и здравоохранения израильский медперсонал объявил общенациональную забастовку против насилия со стороны пациентов и неспособности правительства решить эту проблему.

Страйк неизбежно окажет прямое влияние на работу больниц и клиник по всей стране: медсестры и медбратья согласились оказывать услуги только в чрезвычайных ситуациях, а также пожилым пациентам и тем, кто находится в отделениях интенсивной терапии. Кроме того, могут рассчитывать на медицинскую помощь и будущие матери.

Медсестры требуют обеспечить им защиту от насилия на рабочем месте и выделения средств на это из бюджета. Еще 9 месяцев назад спецкомиссия признала наличие данной проблемы, издав свои рекомендации по ее решению, и сотрудники здравоохранения требуют их выполнить.

Среди таких рекомендаций: создание подразделений безопасности для работы в больницах и мобильных СОС-приложений для медсестер.

Забастовка охватит медицинские кассы "Клалит" и "Меухедет", зато останутся незатронутыми "Леуми" и "Макаби", поскольку они не входят в профсоюз.

По условиям забастовки, дежурные медсестры будут оказывать услуги только при обращении беременных и недоношенным детям. Кроме того, не оставят в стороне инфицированных бешенством, менингитом или в случае вспышки инфекционного заболевания или эпидемии.

В то же время будут закрыты семейные клиники и не будет доступна услуга вакцинации. Также не будут оказываться амбулаторные услуги в домах престарелых.


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