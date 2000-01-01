Медсестры Израиля объявили общенациональную забастовку
Вслед за провалившимися ночными и утренними переговорами между Национальной ассоциацией медсестер Израиля и министерствами финансов и здравоохранения израильский медперсонал объявил общенациональную забастовку против насилия со стороны пациентов и неспособности правительства решить эту проблему.
Страйк неизбежно окажет прямое влияние на работу больниц и клиник по всей стране: медсестры и медбратья согласились оказывать услуги только в чрезвычайных ситуациях, а также пожилым пациентам и тем, кто находится в отделениях интенсивной терапии. Кроме того, могут рассчитывать на медицинскую помощь и будущие матери.
Медсестры требуют обеспечить им защиту от насилия на рабочем месте и выделения средств на это из бюджета. Еще 9 месяцев назад спецкомиссия признала наличие данной проблемы, издав свои рекомендации по ее решению, и сотрудники здравоохранения требуют их выполнить.
Среди таких рекомендаций: создание подразделений безопасности для работы в больницах и мобильных СОС-приложений для медсестер.
Забастовка охватит медицинские кассы "Клалит" и "Меухедет", зато останутся незатронутыми "Леуми" и "Макаби", поскольку они не входят в профсоюз.
По условиям забастовки, дежурные медсестры будут оказывать услуги только при обращении беременных и недоношенным детям. Кроме того, не оставят в стороне инфицированных бешенством, менингитом или в случае вспышки инфекционного заболевания или эпидемии.
В то же время будут закрыты семейные клиники и не будет доступна услуга вакцинации. Также не будут оказываться амбулаторные услуги в домах престарелых.