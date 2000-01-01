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200 тыс $ за освобождение израильтянина из украинской тюрьмы 07.07 11:27   MIGnews.com

200 тыс $ за освобождение израильтянина из украинской тюрьмы

Религиозный израильтянин содержится в украинской тюрьме из-за того, что стал участником ДТП во время посещения страны.

“Дороги там очень темные, ночью нет освещения”, — объяснила Мириам Амар, жена Ицхака Натана Амара в видео на странице, созданной для сбора средств. “Мой муж был за рулем… На обочине дороги стояла машина, которая внезапно слилась с шоссе, не сигналя. Я увидела кровь на губах у своей матери. Мой муж кричал о помощи. Мой ребенок кричал. Мы просто ждали помощи. Почти час никто не приходил нам на помощь. Мы просто ждали и истекали кровью”

Амар рассказала, что в результате аварии погибли 3 местных жителя.

“Пока меня доставили на носилках к машине скорой помощи, полиция забрала моего мужа”, — сказала она. “Они не задержали его, они сразу же арестовали его.”

“Я получила физические и эмоциональные травмы от аварии и от всего, что произошло», - пояснил Амара. “Я одна. Я не знаю, когда вернется мой муж, и я не могу с ним поговорить. Я одна с моим ребенком, который спрашивает, где папа,который любит его”.

“В тюрьме сказали, что его выпустят за 200 000 долларов — сумму, которую мы никогда не сможем себе позволить”, — сказала Амар в видео. “У нас есть неделя, чтобы отдать им деньги, иначе мы упустим наш шанс”.


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