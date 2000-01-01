07.07 09:17 MIGnews.com

Воспитательница из Рош Ха Аин: Я была сатаной

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Портал ynet сообщает о ходе расследования дела воспитательницы из Рош Ха Аин Кармелы Мауда, обвиняемой в жестоком обращении и издевательствах над детьми.Во время первого допроса Мауда отвергла любые обвинения в жестоком обращении с детьми. Тогда она еще не знала, что в распоряжении полиции есть компрометирующие ее видео.После того, как Кармеле предъявили видео, она изменила версии: “Тут у меня был черный день” сообщила она, комментируя одно из видео с издевательствами, “В этот день я была сатаной” сказала она, комментируя другое.Утром 6 июля дом Мауда, в котором работал ее частный детский сад был подожжен. Полиция арестовала 18-летнего жителя Иудеи и Самарии по подозрению в организации поджога. Арестованный отрицает причастность к инциденту.Семья Мауда заявила, что причиной поджога стало “подстрекательство в интернете”.Представитель офиса общественной защиты государственной прокуратуры Гай Аин Цви заявил: “Мы понимаем гнев общественности и боль родителей но это - пересечение красной черты. Процесс над Кармелой должен идти в суде, а не на городской площади. Полиция Израиля должна действовать немедленно с тем. чтобы остановить угрозы против семьи”.Минувшей ночью около 50 человек, в том числе родители пострадавших детей, вышли на демонстрацию у тюрьмы Неве Тирца, где содержится Мауда. Эзра, отец одного из детей заявил: “Давайте не будем забывать, кто здесь жертвы. Они очень быстро хотят превратиться в жертв, мы защищаем детей, пожар не имеет к этому отношения, об этом вообще не идет речь”.