07.07 10:20 MIGnews.com

Возобновлены полеты "неисправных" самолетов

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В пятницу военные заявили, что решение возобновить полеты транспортных самолетов Karnaf C-130 и пассажирских боингов Re'em Boeing 707 было принято после того, как IAF и принадлежащий правительству IAI, который обслуживает самолеты, “исправили недочеты” и составили план дальнейшего улучшения технического обслуживания и контроля качества.IAI отвечает за техническое обслуживание самолетов, а также за устранение любых неисправностей, обнаруженных в самолете, и прогрев двигателей. Согласно контракту между IAF и компанией также требует, чтобы гражданские служащие обслуживали самолеты в соответствии с инструкциям изготовителей и политикой технических подразделений IAF.Инспекция оборудования IAF для системы обслуживания IAI на авиабазе Nevatim на юге Израиля в четверг подтвердила улучшение качества и профессионализма процесса технического обслуживания. Также было поручено составить долгосрочный план в соответствии с решением следственного комитета, созданного командующим генерал-майором ВВС Амикам Норкин.“Израильские ВВС будут продолжат сотрудничество с израильской аэрокосмической промышленностью, которая является средней составляющей оперативного потенциала IAF”, — говорится в заявлении.Самолеты ВВС были сняты с полетов после аварии в начале этого года, когда грузовой самолет C-130 Hercules отбросило на десятки метров в сторону от взлетно-посадочной полосы во время проверки двигателя, в то время, как он должен был полностью остановиться. Двое гражданских работников, проводивших испытание, получили легкие травмы.Расследование этого инцидента показало, что “культура обслуживания и уровень инспекций в IAI ... ниже требуемого уровня”. Об этом говорится в заявлении отдела пресс-секретаря ЦАХАЛ.