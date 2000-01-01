07.07 08:20 MIGnews.com

В Тунисе введен запрет на никаб

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Запрет был введен в целях повышения безопасности, в связи недавними взрывами в Тунисе 27 июня.В пятницу премьер- министром Туниса Юсефом Шахедом был подписан указ о запрете доступа в государственные учреждения людям, которые закрывают свое лицо.Местные правоохранители опасаются, что под никабами могут скрываться террористы.Такое решение было принято из-за двух взрывов 27 июня. В результате теракта убиты два человека, еще семь человек получили ранения.Известно, что подобный запрет уже действовал в Тунисе до революции 2011 года.