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В Тунисе введен запрет на никаб 07.07 08:20   MIGnews.com

В Тунисе введен запрет на никаб

Запрет был введен в целях повышения безопасности, в связи недавними взрывами в Тунисе 27 июня.

В пятницу премьер- министром Туниса Юсефом Шахедом был подписан указ о запрете доступа в государственные учреждения людям, которые закрывают свое лицо.
Местные правоохранители опасаются, что под никабами могут скрываться террористы.

Такое решение было принято из-за двух взрывов 27 июня. В результате теракта убиты два человека, еще семь человек получили ранения.

Известно, что подобный запрет уже действовал в Тунисе до революции 2011 года.


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