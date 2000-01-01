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Мы выходим, чтобы не было еще одного Соломона Теко 07.07 07:29   MIGnews.com

"Мы выходим, чтобы не было еще одного Соломона Теко"

Эфиопско-израильские общественные организаторы в субботу вечером объявили, что они возобновят демонстрации против расизма и насилия со стороны полиции, после того как на прошлой неделе в стране начались массовые протесты после стрельбы в полицию 19-летнего подростка.

Протесты прекратились в среду после просьбы семьи Тека приостановить демонстрации до истечения семидневного еврейского траура, который заканчивается в воскресенье.

В субботу лидеры сообщества провели собрание и решили возобновить демонстрации, начиная с понедельника, сообщают 12-й канал израильского ТВ.

В понедельник запланирована акция протеста на пересечении улиц возле Азриэли в Тель-Авиве, где произошли одни из самых жестоких столкновений на прошлой неделе.

“Мы выходим, чтобы не было еще одного Соломона Теко. Мы понимаем просьбу семьи, но этот протест касается не погибшего Соломона Теко, это касается следующего Соломона Теко”, — говорится в сообщении организаторов.


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