07.07 20:28 MIGnews.com
В Германии тысячи людей эвакуировали из-за бомбы
Сегодня во Франкфурте-на-Майне (Германия) местные власти эвакуировали 16 тысяч человек в связи с операцией по обезвреживанию 500-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.
Об этом в воскресенье, 7 июля сообщает агентство Associated Press
.
Среди эвакуированных были 25 пациентов местной больницы, которые находились в коме.
По данным источников, в результате инцидента было остановлено движение общественного транспорта и закрыт зоопарк.
Издание отмечает, что правоохранители обнаружили бомбу возле штаб-квартиры Европейского центрального банка.
Источники уточняют, что неподалеку от места инцидента также расположены дом для инвалидов и пожилых людей, железнодорожный вокзал.
На данный момент известно, что снаряд успешно обезврежен.
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