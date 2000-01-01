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В Германии тысячи людей эвакуировали из-за бомбы | Фото:07.07 20:28   MIGnews.com

В Германии тысячи людей эвакуировали из-за бомбы

Сегодня во Франкфурте-на-Майне (Германия) местные власти эвакуировали 16 тысяч человек в связи с операцией по обезвреживанию 500-килограммовой бомбы времен Второй мировой войны.

Об этом в воскресенье, 7 июля сообщает агентство Associated Press.

Среди эвакуированных были 25 пациентов местной больницы, которые находились в коме.

По данным источников, в результате инцидента было остановлено движение общественного транспорта и закрыт зоопарк.

Издание отмечает, что правоохранители обнаружили бомбу возле штаб-квартиры Европейского центрального банка.

Источники уточняют, что неподалеку от места инцидента также расположены дом для инвалидов и пожилых людей, железнодорожный вокзал.

На данный момент известно, что снаряд успешно обезврежен.


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