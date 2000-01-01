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`Истинные данные об уголовном прошлом Соломона Теко` 07.07 19:55   MIGnews.com

"Истинные данные об уголовном прошлом Соломона Теко"

Ведущая радио Галей Цахал Галь Габай утром 7 июля опровергла ранее опубликованную информацию об уголовном прошлом Соломона Теко.

Галь Габай утверждает, что в отношении Теко было вынесено не 14, “а всего одно обвинительное заключение - соучастие в краже”.

Против Теко было возбуждено не 14 “а только три уголовных дела”. По одному из этих дел он был признан виновным, по двум остальным следствие еще не закончилось.

Габай утверждает, что Теко не обвинялся в преступлениях с применением насилия. Два дела, следствие по которым не закончено - угроза медсестре в больничной кассе, и обвинение в том, что он бросил в ту же медсестру бутылку с водой.


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